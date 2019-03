पूर्व जज मार्कंडेय काटजू बोले- पीएम हों या सीएम, सब जनता के नौकर, जनता को आलोचना का अधिकार

पूर्व जज मार्कंडेय काटजू (Markandey Katju) ने कहा कि लोकतंत्र में जनता सबसे उपर है, फिर वो चाहे पीएम हों या सीएम. मार्कंडेय काटजू (Markandey Katju) ने ट्वीट कर कहा, '' किसी भी लोकतंत्र में जनता सभी अथॉरिटी से उपर है, फिर चाहे वो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जज, विधायक, ब्यूरोक्रेट, पुलिस, सेना हो या अन्य कोई. ये सभी जनता के नौकर हैं''. मार्कंडेय काटजू (Markandey Katju) ने आगे लिखा, ''चूंकि जनता मास्टर है और जज उनके सेवक, इसलिये जनता ठीक उसी तरह जजों की भी आलोचना कर सकती है, जिस तरह मास्टर को अपने नौकर की आलोचना का अधिकार होता है''.

In a democracy the people are supreme and all authorities, whether President or the Prime Minister, Chief Minister, other ministers, judges, legislators, bureaucrats, police, army and so on are nothing but servants of the people.