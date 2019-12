नागरिकता संशोधन बिल पर भड़के पूर्व जस्टिस काटजू, कहा- ये तो पूरे देश में आग लगा देंगे

लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी नागरिकता संशोधन बिल (CAB) पास हो गया है. बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि इसके खिलाफ 99 सदस्‍यों ने वोट किया. शिवसेना ने वोटिंग के दौरान राज्‍यसभा से वॉकआउट किया. इस बिल में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है. उधर, असम, त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के कई इलाकों में नागरिकता संशोधन बिल (CAB) के खिलाफ व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है. असम में सचिवालय के निकट छात्रों के एक बड़े समूह और पुलिस के बीच बुधवार को झड़प हुई.

Assam is burning, like Kashmir. These modern Neros are fiddling while the country burns. Hanumanji had only set Lanka on fire. These modern Hanumanjis will set the whole of India on fire. ????????