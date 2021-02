मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ने कंगना रनौत को कहा 'नाचने-गाने वाली'

कंगना रनौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हाल ही में हुई पुलिस कार्रवाई पर बैतूल जिला कलेक्ट्रेट में अपनी शिकायत दर्ज कराने आए पूर्व मंत्री ने कहा, "जुआ और सट्टेबाजी खुलेआम चल रही है, लेकिन इसके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की जा रही है. लेकिन, जब हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए नाचने-गाने वाली महिला कंगना रनौत जैसी लोगों के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध किया, तो पुलिस ने उनपर लाठीचार्ज कर दिया."

Ex minister & @INCMP MLA Sukhdeo Panse-when our party workers protested peacefully a Naachne Gaane Waali woman like @KanganaTeam for her insulting remarks about our farmers, the police lathi-charged them! @ChouhanShivraj@drhiteshbajpai@BJP4India@NCWIndia@sharmarekhapic.twitter.com/4WEJghoWhl