बिना कागजात भारत आना चाहते थे मालदीव के पूर्व उप- राष्ट्रपति, भारतीय कोस्ट गार्ड ने वापस भेजा

भारतीय कोस्ट गार्ड ने मालदीव के पूर्व उप - राष्ट्रपति को बैगर कागजात के भारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी है. कोस्ट गार्ड ने उन्हें वापस अपने देश भेज दिया है. जानकारी के अनुसार मालदीव के पूर्व उप राष्ट्रपति अहमद अदीब अब्दुल गफूर एक कार्गो जहाज से तमिलनाडु के तुतिकोरीन पहुंचे थे. लेकिन उनके पास भारत में प्रवेश को लेकर कोई कागजात नहीं होने की वजह से कोस्ट गार्ड ने उन्हें वापस भेज दिया. अभी तक मिली जानकारी के अनुसार गफूर भारत में राजनीतिक शरण लेना चाहते थे. उन्हें डर है कि अगर वह मालदीव में रहते हैं तो उनकी हत्या हो सकती है. बता दें कि मालदीव में उनके ऊपर कई भ्रष्टाचार के मामले हैं. वह मालदीव में नजरबंद थे.

Tuticorin Port (Tamil Nadu) Authority say they have detained the former vice-president of Maldives, Ahmed Adeeb. MEA says, 'they are trying to ascertain the veracity of the reports.' pic.twitter.com/9W4QDahnnR