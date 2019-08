पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह ने छठवीं बार ली राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) ने शुक्रवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में छठवीं बार शपथ ली. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 86 वर्षीय सिंह को अपने कक्ष में शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण के दौरान सदन के नेता थावर चंद गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूद थे. राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के अलावा सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा और पार्टी के के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल भी मौजूद थे. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के अलावा भजपा के कुछ नेता इस दौरान उपस्थित थे.

Administered oath to Former Prime Minister Dr. Manmohan Singh as Rajya Sabha MP in my Chamber in Rajya Sabha today. pic.twitter.com/RslwhDElNH