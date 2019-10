पूर्व PM डॉ. मनमोहन सिंह बोले, हम सावरकर के खिलाफ नहीं, लेकिन उनकी विचारधारा...

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Dr Manmohan Singh) ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सावरकर की विचारधारा के खिलाफ है. उन्होंने कहा,‘सावरकर जी ने जिसे संरक्षण दिया और जिसका समर्थन करते रहे' कांग्रेस उसके पक्ष में नहीं है. डॉ. सिंह (Manmohan Singh) ने कहा कि इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री सावरकर (VD Savarkar) की याद में डाक टिकट जारी किया था. हम सावरकर जी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उस विचारधारा के खिलाफ हैं, जिसके पक्ष में वे (सावरकर) खड़े थे. आपको बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में सावरकर को भारत रत्न दिये जाने की मांग को उठाने के बाद इस मसले पर सियासी घमासान छिड़ गया है.

#WATCH Mumbai: Ex-PM Manmohan Singh speaks on BJP's promise to give Bharat Ratna to Veer Savarkar, in their election manifesto. He says, "...We are not against Savarkar ji but the question is,we're not in favour of the Hindutva ideology that Savarkar ji patronised & stood for..." pic.twitter.com/U2xyYWhrqo