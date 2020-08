पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर : आर्मी अस्पताल

बता दें प्रणब मुखर्जी (84) को 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी. इससे पहले कोविड-19 जांच में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी.

प्रणब मुखर्जी की हालत 'हेमोडाइनेमिकली स्थिर', बेटे ने सभी से की प्रार्थनाएं जारी रखने की गुजारिश

वहीं प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने समाचार एजेंसी एनएऩआई को बताया, 'वह पिछले दिनों की तुलना में बहुत बेहतर और स्थिर है. उनके सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर हैं और वह इलाज पर बेहतर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. हमें दृढ़ता से विश्वास है कि वह जल्द ही हमारे बीच वापस आ जाएंगे.'

He is much better & stable than the preceding days. All his vital parameters are stable & he is responding to treatment. We firmly believe that he will be back among us soon: Abhijit Mukherjee, son of former President Pranab Mukherjee on his father's health. pic.twitter.com/FUMEePDJwI