पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयपाल रेड्डी का निधन, पिछले कई दिनों से थे बीमार

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयपाल रेड्डी का हैदराबाद में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि जयपाल रेड्डी पिछले कई दिनों से खराब स्वास्थ्य की समस्या से गुजर रहे थे. शनिवार की रात उनकी तबियत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें एआईजी (AIG) अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. जयपाल रेड्डी 77 साल के थे.

Telangana: Former Union Minister and Congress leader, Jaipal Reddy, passes away in Hyderabad. (File pic) pic.twitter.com/kqbCJAH7jH