पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी की तबीयत बिगड़ी, पुणे के अस्पताल में किया गया भर्ती

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं प्रख्यात पत्रकार अरुण शौरी (Arun Shourie) बेहोश होकर गिर गए, जिसके कारण उनके सिर में मामूली चोट आई. शौरी को पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनका इलाज कर रहे एक चिकित्सक ने सोमवार को बताया कि 78 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रविवार देर रात बेहोश हो गए जिसके बाद उन्हें यहां के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया. उन्होंने बताया कि गिरने के कारण शौरी के सिर में मामूली चोट आ गई थी. चिकित्सक ने बताया, 'सभी आवश्यक जांच कर ली गई हैं और उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है. वह होश में हैं.'

Medical Director, Ruby Hall Clinic, Pune: Arun Shourie is stable now and under observation at the hospital. #Maharashtrahttps://t.co/HORY9zVwfN