पूर्व प्रधान मंत्री और जनता दल-सेक्‍युलर (JD-S) प्रमुख एचडी देवगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा नेता अशोक गस्ती व ईराना कड्डी कर्नाटक से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं. न्‍यूज एजेंसी एएनआई की ओर से यह जानकारी दी गई.

Former Prime Minister and JD(S)' chief HD Deve Gowda, Congress leader Mallikarjun Kharge and BJP leaders Ashok Gasti & Irana Kadadi have been elected unopposed to the Rajya Sabha, from Karnataka. pic.twitter.com/8DOkoxmpmx