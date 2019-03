इथोपियन एयरलाइंस हादसा, मृतकों में यूएनडीपी सलाहकार शिखा गर्ग समेत चार भारतीय

खास बातें इथोपिया एयरलाइंस विमान हादसे में 4 भारतीयों की मौत पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी किया ट्वीट

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि इथोपियन एयरलाइंस विमान हादसे में मारे गए लोगों में पर्यावरण मंत्रालय से सम्बद्ध यूएनडीपी की एक सलाहकार सहित चार भारतीय शामिल हैं. बोइंग 737 ने रविवार सुबह नैरोबी जाने के लिए अदीस अबाबा से उड़ान भरी लेकिन इसके कुछ मिनट बाद ही विमान हादसे का शिकार हो गया. विमान में सवार 149 यात्रियों और चालक दल के आठ सदस्यों की मौत हो गई. इनमें सैलानी, कारोबारी और भारतीय पर्यावरण मंत्रालय से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सलाहकार शिखा गर्ग भी शामिल थीं, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की बैठक में हिस्सा लेने जा रही थी. प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, ‘‘इथोपियन एयरलाइंस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने पर हुई मौतों से दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं शोकसंतप्त परिवारों के साथ हैं''.



Anguished by the loss of lives due to the crash of an Ethiopian Airlines plane. My thoughts are with the bereaved families: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) March 10, 2019

सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर कहा, ‘‘ मुझे इथोपियन एयरलाइन के विमान ईटी 302 के दुर्घटनाग्रस्त होने का पता चलने पर बहुत दुख हुआ. इस दुघर्टना में हमने अपने चार भारतीय नागरिकों को खोया है. मैंने इथोपिया में भारतीय उच्चायुक्त से शोकसंतप्त परिवारों की हर मदद करने को कहा है''. उन्होंने कहा कि इथोपिया स्थित भारतीय दूतावास ने उन्हें बताया है कि मृतक भारतीय नागरिकों में वैद्य पन्नागेश भास्कर, वैद्य हंसिन अन्नगेश, नुकवरपु मनीषा और शिखा गर्ग शामिल हैं. विदेश मंत्री ने कहा, ‘‘ मेरे सहयोगी डॉ हर्षवर्धन (पर्यावरण मंत्री) ने पुष्टि की है कि शिखा गर्ग पर्यावरण एवं वन विभाग से संबद्ध थीं. वह नैरोबी में यूएनईपी की बैठक में हिस्सा लेने जा रही थीं''.

I am trying to reach the family of Shikha Garg who has unfortunately died in the air crash. I have tried her husband's number many times. Please help me reach her family. — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) March 11, 2019

सुषमा स्वराज ने कहा कि वह भारतीय नागरिकों के परिवारों से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं. हर्षवर्धन ने ट्वीट किया, ‘‘ मेरी संवेदनाएं इथोपियन एयरलाइन की विमान दुर्घटना में जान गवांने वाले लोगों के परिवारों के साथ हैं. दुख के साथ बताया जा रहा है कि मेरे मंत्रालय से सम्बद्ध यूएनडीपी की सलाहकार सुश्री शिखा गर्ग की भी इस हादसे में मौत हुई है. मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं''. बताया जा रहा है कि विमान में 35 देशों के यात्री सवार थे.