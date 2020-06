गलवान घाटी झड़प पर अब फ्रांस ने जताई संवेदना, भारत में फ्रेंच राजदूत ने किया यह ट्वीट

पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के जान गंवाने पर फ्रांस की ओर से संवेदना जताई गई है. भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लनेन ने एक ट्वीट कर भारत को संवेदनाएं भेजी हैं और देश के लिए जान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है. लनेन ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, 'पिछले कुछ दिनों में सीमा पर देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वाले भारतीय जवानों के परिवारों और भारत के प्रति हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं.'

Our heartfelt condolences to the people of India and our thoughts to the mourning families of the Indian soldiers who laid down their lives in the line of duty over the past few days.