2019 खत्म होने को है लेकिन उससे पहले ट्विटर पर #ThisHappenedIndia 2019 काफी ट्रेंड कर रहा है. दरअसल, ट्विटर इंडिया अपने इस हैशटैग (#) के साथ भारत में इस साल सोशल मीडिया पर सबसे अधिक चर्चा में रहे नेता, एंटरटेनर, स्पोर्ट्स पर्सनेलिटीज के बारे में बता रहा है. ट्विटर ने पुरुष और महिलाओं के आधार पर अलग अलग टॉप 10 की लिस्ट शेयर की है. केवल राजनेताओं की बात करें तो ट्विटर पर सबसे अधिक चर्चित पुरुष नेता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और महिलाओं में स्मृति ईरानी (Smriti Irani) शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव जीतने पर किया था ऐसा ट्वीट, बना 2019 का 'गोल्डन ट्वीट'

बता दें, ट्विटर इंडिया के मुताबिक पुरुष नेताओं में पीएम मोदी के बाद दूसरे नंबर पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और फिर अमित शाह (Amit Shah) हैं. इसके अलावा 10वें नंबर पर नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) रहे हैं. वहीं महिला नेताओं की बात करें तो स्मृति ईरानी के बाद दूसरे नंबर पर प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) और तीसरे स्थान पर सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) रहीं. हालांकि, यहां आपको बता दें कि 6 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज की कार्डिएक अरेस्ट के कारण मृत्यु हो गई थी.

ट्विटर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए लिखा, ये महिला राजनेता ट्विटर पर सबसे अधिक चर्चा में रही हैं.

These women politicians were the most mentioned on Twitter #ThisHappened2019 pic.twitter.com/Pc3lAMbzMm

वहीं एक अन्य ट्वीट में ट्विटर इंडिया ले लिखा, और ये पुरुष राजनेताोओं में सबसे अधिक चर्चा में रहे.

And these men were the most Tweeted about leaders in India. #ThisHappened2019 pic.twitter.com/UX8XxU5Ffd

लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी द्वारा किए गए ट्वीट को ट्विटर इंडिया ने इस साल का सबसे अधिक बार रीट्वीट किए जाने वाला ट्वीट बताया है.

This year's Golden Tweet (or the most Retweeted Tweet) was @narendramodi's Tweet after winning the #loksabhaelections2019.



This also happened to be the most Liked Tweet this year https://t.co/qQ1pC17g7U