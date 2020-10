Gandhi Jayanti: PM मोदी ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि, कहा- बापू ने 'आत्मनिर्भर भारत' का सपना देखा था

पीएम ने इस मौके पर एक ट्वीट भी शेयर किया और कहा कि 'हम गांधी जयंती के अवसर पर अपने प्रिय बापू को नमन करते हैं. उनके जीवन और महान विचारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. कामना करते हैं कि समृद्ध और दयालु भारत बनाने में बापू के आदर्श हमारा मार्गदर्शन करते रहें.'

पीएम ने ट्वीट के साथ एक छोटा वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो कह रहे हैं, '2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरणादायी दिवस है. बापू के विचार और आदर्श आज और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं. महात्मा गांधीजी कहा करते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है और उन्होंने अपने जीवन से कभी कोई प्रभाव डालने की कोशिश नहीं कि लेकिन उनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया.'

पीएम ने कहा कि महात्मा गांधी 'वसुधैव कुटुंबकम' की विचाराधारा में विश्वास करते थे और उन्होंने राष्ट्र को सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग दिखाया.

We bow to beloved Bapu on Gandhi Jayanti. There is much to learn from his life and noble thoughts. May Bapu's ideals keep guiding us in creating a prosperous and compassionate India. pic.twitter.com/wCe4DkU9aI

इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बापू की जयंती पर श्रद्धांजलि दी. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 'महात्मा गांधी की 151वीं जयंती लोगों के लिए उनके जीवन और सोच के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय करने और उनकी आवाज को अपने दिलों में सुनने का सही समय है.'

The 151st anniversary is a good occasion to think through our priorities in the light of Gandhiji's life and thought, and prepare ourselves again to hear his voice in our hearts.