भारतीय जनता पार्टी (BJP) की महाराष्ट्र इकाई द्वारा वीडी सावरकर (VD Savarkar) को भारत रत्न देने की मांग पर सियासी घमासान छिड़ गया है. अब महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी (Tushar Gandhi) ने सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'ऐसे वक्त में जब बापू के हत्यारों के संरक्षक को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है, तब हमें बापू की हत्या के पीछे के वास्तविक उद्देश्यों और साजिश को समझने की जरूरत है.' तुषार गांधी ने कहा, 'सावरकर को भले ही इस मामले में बरी कर दिया गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया था. कोर्ट ने सिर्फ यह कहा था कि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं. जब 'संघियों' द्वारा सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है, तब हमें इस तथ्य को याद रखना चाहिए.

