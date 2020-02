BJP सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को खत लिखकर दी बधाई, की यह अपील...

पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने के लिए कहा. गंभीर ने कचरे के ढेर के पास रहने वाले लोगों की दयनीय दशा का हवाला दिया. क्रिकेटर से राजनेता बने गंभीर ने केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से चुने जाने पर उन्हें बधाई दी. भाजपा सांसद ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की यह लैंडफिल साइट एशिया में सबसे बड़ी है और यहां कूड़े के पहाड़ का लगातार बढ़ना सभी लोक सेवकों के लिए चिंता का विषय है. गंभीर ने पत्र में लिखा है, 'लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आपको उनकी खातिर साइट पर जाना चाहिए और उनकी स्थिति देखनी चाहिए.'



Dear Mr @ArvindKejriwal, spare some time for these poor souls living near Asia's largest landfill. I want to take the first step and invite our CM to Ghazipur. You say you want to work together. Let's start from here. I hope you will take up my offer. pic.twitter.com/Ldxgf5sWil