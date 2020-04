केजरीवाल को गौतम गंभीर का जवाब, 'आपके ही डिप्टी CM ने की थी पैसे की कमी की बात...खैर, आप बस यह बताइये कि...'

Gautam ji, thank u for ur offer. The problem is not of money but availability of PPE kits. We wud be grateful if u cud help us get them from somewhere immediately, Del govt will buy them. Thank u. https://t.co/YtFP4MjYo3

जवाब में अरविंद केजरीवाल ने लिखा, 'गौतम जी, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद. समस्या पैसों की नहीं, बल्कि पीपीई किट की उपलब्धता की है. अगर आप हमें तुरंत कहीं से पीपीई किट दिलाने में हमारी मदद करते हैं तो हम आभारी होंगे. दिल्ली सरकार उन्हें खरीद लेगी. धन्यवाद." इस पर गौतम गंभीर ने केजरीवाल को जवाब दिया.

Arvind ji, first ur Deputy claims shortage of funds. Now u contradict him & say there is shortage of kits Anyway, procured 1000 PPE kits. Please let me know where they can be delivered. Time for talks is over, it is time to ACT. Eagerly waiting for ur response #DelhiNeedsHonestyhttps://t.co/Q4Fz4XzTDv