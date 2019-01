अलविदा जॉर्ज फर्नांडीज: बात करते हुए भावुक हुए नीतीश, यशवंत सिन्हा बोले- पहली मुलाकात में लगा कि मैं अपने हीरो से मिला

पूर्व रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडीज (George Fernandes) का मंगलवार सुबह दिल्ली के एक अस्पताल में 88 साल की उम्र में निधन हो गया. वे काफी लंबे समय से अल्जाइमर से पीड़ित थे और उन्हें हालही स्वाइन फ्लू भी हुआ था. फर्नांडीज के निधन के बाद उन्हें याद करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar)कैमरे पर भावुक हो गए. वहीं पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) ने उनके साथ के दिनों को याद करते हुए कहा कि जब मैं उनके पहली बार मिला तो मुझे लगा कि मैं अपने हीरो से मिल रहा हूं.

फर्नांडीज को याद करते हुए नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा, 'उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो कुछ भी सीखने का अवसर मिला, आज जो कुछ भी लोगों की सेवा के लिए करने की कोशिश करते हैं, वह उनका मार्गदर्शन ही है. हम सब लोगों के लिए वह बहूत ही महत्वपूर्ण थे. वैसे तो हर किसी का जाना तय है, लेकिन उनका स्वास्थ्य जिस ढंग से था वह तो उनके लिए मुक्ति ही है. हम सब लोगों के लिए यह बहुत दुखद स्थिति है. अब हम लोगों का यह संकल्प होगा कि जो उनका मार्गदर्शन था और उन्होंने लोगों के हक की लड़ाई लड़ी, उन्हें कभी नहीं भूलेंगे.'

वहीं पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा, 'यह बहुत ही दुखद खबर है. वह मेरे लिए बड़े भाई जैसे थे. हमारा साथ तब का था जब मैंने जनता पार्टी ज्वाइन की थी. जब मैं उनसे मिला तो लगा कि मैं मेरे हीरो से मिल रहा हूं. वह बहुत ही साधारण व्यक्ति थे. उन्होंने रक्षा मंत्रालय में बहुत काम किया था.'

