हैदराबाद चुनाव में BJP ने उतारी नेताओं की फौज तो ओवैसी ने कसा तंज, बोले- बस ट्रंप का आना बाकी रह गया 

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी ने हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए शनिवार को कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हैदराबाद का चुनाव (GHMC Election). ऐसा लग रहा है कि हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं.

ओवैसी ने कहा, "हैदराबाद का चुनाव इस तरह से लड़ा जा रहा है जैसे कि हैदराबाद के लोग नया वजीर-ए-आजम (प्रधानमंत्री) चुनने जा रहे हैं. किसी ने मुझे जिन्ना कहा... कुछ और लोग बकवास और झूठ कह रहे हैं."

