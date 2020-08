ओवैसी ने गुलाम नबी आजाद पर कसा तंज- जो आरोप मुझ पर लगाते थे, वही आज खुद पर लगे हैं

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सांसद असुद्दीन ओवैसी ने कहा, "गुलाम नबी आजाद हमें बीजेपी की बी-टीम कहा करते थे. अब उनकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलीभगत करके पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. कांग्रेस में मुस्लिम नेता, जो समय बर्बाद कर रहे हैं, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि वे कब तक कांग्रेस नेतृत्व के गुलाम बने रहेंगे."

Ghulam Nabi Azad used to call us BJP's 'B' team. Now, his party's former chief said he colluded with BJP by signing on the letter. Muslim leaders in Congress, who are wasting time, should think for how long they'll remain slave of Congress leadership: AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/KirEuKUj4X