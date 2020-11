50 फीट का विशालकाय सांप बड़े ड्रम में फंसा, आंखें खुली की खुली रह गईं- देखें Video

इसमें एक कीचड़ भरी झील के किनारे लगे बांसों में एक विशालकाय सांप को एक नीले रंग के ड्रम में फंसा था. वह ड्रम से बाहर निकलने को छटपटा रहा था, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था. लेकिन जिसने भी ट्विटर पर शेयर इस Video को देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं. इसमें एनाकोंडा की लंबाई 50 फीट से ज्यादा बताई जा रही है. Video शेयर करने के साथ कैप्शन में लिखा था- चूजा पकड़ने गए थे और पूरा पोल्ट्री फॉर्म हाथ लग गया. वास्तव में यह Video दो साल पुराना है औऱ ट्विटर पर इसे 10 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

हालांकि Video में सांप जितना विशालकाय लग रहा था, वास्तव में वह उतना भयंकर था नहीं. फैक्ट चेकिंग वेबसाइट स्नूप्स के मुताबिक, Video को छेड़छाड़ कर तैयार किया गया था कि छोटा सा सांप विशालकाय लगे. Video में नीले रंग का जो ड्रम दिखाई दे रहा है, वह भी छोटी सी पाइप से ज्यादा कुछ नहीं था. Video की ओरिजनल क्लिप सामने आया तो पता चाल कि कीचड़ युक्त झील महज एक जगह पर भरा थोड़ा सा पानी ही था.

यही नहीं, बड़े-बड़े बांस के अवरोधक महज छोटी-छोटी सी डंडियां थीं. यह पहली बार नहीं है कि किसी सांप के Video को छेड़छाड़ कर इतना विशालकाय करके पेश किया गया कि इंटरनेट पर इसे देखने वालों की आंखें फटी रह गईं. ऐसे Video इंटरनेट पर वायरल (Viral) होते देर नहीं लगती.

