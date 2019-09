बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बढ़ती जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान, कैंसर से की तुलना

केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत की बढ़ती जनसंख्या की तुलना ‘कैंसर के दूसरे चरण' से की और इसे नियंत्रित करने के लिए एक कड़ा कानून बनाये जाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह चौथे चरण में चली जाएगी और लाइलाज हो जाएगी. भाजपा नेता सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक संगोष्ठी में कहा कि एक कड़ा कानून लागू करना आवश्यक है. जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं तो उनके लिए मतदान के अधिकारों को रद्द करने और आर्थिक प्रतिबंध जैसे दंड का प्रावधान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों का विरोध करने वालों ने धर्म को बीच में डाल दिया.

Giriraj Singh, BJP in Delhi: Whenever I raise the issue of population control people bring religion into it. It (population growth) has become a cancer, if young leaders don't take it up & leave it all to Modi ji then this cancer will get into 4th stage & become incurable. (27.9) pic.twitter.com/ymDOdqfxl5

गिरिराज सिंह ने रिपोर्टों का हवाला देते हुए दावा किया कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के बीच प्रजनन दर बहुसंख्यक से बहुत अधिक है. उन्होंने पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि जहां भी बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट आई है, वहां सामाजिक सौहार्द बिगड़ गया है. देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश में हर साल दो करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं. सिंह ने कहा, ‘बढ़ती जनसंख्या दूसरे चरण का कैंसर बन गई है. यह नियंत्रित नहीं है, यह बीमारी चौथे चरण में चली जाएगी और लाइलाज बन जाएगी.'

Giriraj Singh, BJP: Is it not true that in the country, wherever the population of the majority has fallen, social harmony has been disturbed? People ask me why I don't say things differently, I tell them that I don't know any other way but to speak straight. (27.9.19) https://t.co/5BQx77hnzc