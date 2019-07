जाधव मामले में ICJ के फैसले को पाकिस्तान ने बताई अपनी जीत, तो गिरिराज सिंह ने ऐसे उड़ाया मजाक

पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस(आईसीजे) ने अपना फैसला सुना दिया है. इंटरनेशनल कोर्ट ने उनकी फांसी पर रोक लगा दी है. भारत के हक में फैसला सुनाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव को कांस्युलर एक्‍सेस देने का आदेश भी दिया. लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस(आईसीजे) के इस फैसले को पाकिस्तान अपनी जीत बता रहा है. अब पाकिस्तान के इस रिएक्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है. उन्होंने इस संबंध में एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. गिरिराज सिंह के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन आ रहा है.

Big win for Pakistan. India's demand of release and repatriation of #KulbhushanJadhav rejected by ICJ.#KulbhushanVerdict