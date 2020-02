महिला ने ओवैसी के मंच से लगाया 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा, पिता बोले- नहीं सुनी मेरी बात, जो कहा सरासर गलत

बेंगलुरु में एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाने वाली लड़की के पिता ने अपनी बेटी के बयान की आलोचना की है. उन्होंने कहा कि अमूल्या ने जो कहा है वो गलत है. वह कुछ मुस्लिमों से जुड़ी हुई है और उसने मेरी बात नहीं सुनी. ओवैसी के मंच पर नारा लगाने वाली अमूल्या के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया.

संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के विरोध में बेंगलुरु में जनसभा का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए ओवैसी को बुलाया गया था. इस दौरान, अमूल्या ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए. इस दौरान, मंच पर मौजूद ओवैसी ने उसे रोकने की कोशिश की.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अमूल्या के पिता ने कहा, "अमुल्या ने जो भी कहा है वो गलत है. वह कुछ मुस्लिमों से जुड़ी हुई थी और मेरी बात नहीं सुनती है."

#WATCH "What Amulya said is wrong. She was joined by some Muslims&wasn't listening to me,"father of Amulya (who raised 'Pakistan zindabad'slogan at anti-CAA rally in Bengaluru today). He was confronted by unidentified men who were standing around him while he made the statement. pic.twitter.com/S0OQ2SpUXT