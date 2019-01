BJP विधायक ने की राहुल की तारीफ, बोले- उनकी सादगी की सराहना होनी चाहिए, उनके जैसे नेता की देश को जरूरत

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के गोवा दौरे और मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की तबीतय का हालचाल जानने से एक बीजेपी विधायक काफी प्रभावित हुए हैं. गोवा के डीप्टी स्पीकर और भाजपा विधायक माइकल लोबो (Rahul Gandhi) ने राहुल गांधी की तारीफ की है और कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांध की सादगी और विनम्रता की प्रशंसा गोवा के लोगों और देशभर के लोगों द्वारा की जानी चाहिए. गोवा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर तथा BJP विधायक माइकल लोबो ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत ही सिंपल आदमी हैं और गोवा और देश को ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है.

माइकल लोबो ने कहा, 'अस्वस्थ चल रहे हमारे मुख्यमंत्री की तबीयत का हाल जानने के लिए विशेष दौरे पर राहुल गांधी आए. उनकी सादगी और विनम्रता को सभी गोवावासियों और भारतीयों को सराहना करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 'वह एक बहुत ही सरल व्यक्ति हैं और उनके जैसे नेता की गोवा और भारत को आवश्यकता है.' लोबो ने कहा कि ' अपने निजी दौरे के दौरान राहुल गांधी विशेष तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर से मिलने विधानसभा आए. उन्होंने उनकी तबीयत का हाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की.'

