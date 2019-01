नाक में लगी थी पाइप, पुल का उद्घाटन करने पहुंचे गोवा CM मनोहर पर्रिकर, लोगों से पूछा- How's The Josh

गोवा (Goa)के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (Manohar Parrikar)ने रविवार को गोवा में एक पुल का उद्घाटन करने के दौरान बॉलीवुड मूवी 'Uri: The Surgical Strike' का डायलॉग का इस्तेमाल किया. पर्रिकर गोवा के पणजी में मांडवी नदी पर बने 5.1 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन करने पहुंचे थे. इस मौके पर वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने उरी फिल्म के डायलॉग 'How's The Josh' का इस्तेमाल किया. डायलॉग सुन भीड़ खुशी से झूम उठी. सीएम ने इसके बाद दोबारा वही डायलॉग बोला. इस दौरान सीएम के नाक में मेडिकल ट्यूब लगी हुई थी. बता दें, मनोहर पर्रिकर बीमार चल रहे है, इसके बावजूद उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं ली हुई है और वह काम कर रहे हैं.

5.1 किलोमीटर लंबे केबल पुल ‘अटल सेतु' का उद्घटान के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे. उद्घाटन के बाद इस पुल को आम जनता के लिए खोल दिया गया. राज्य की राजधानी को उत्तरी गोवा से जोड़ने वाला यह तीसरा पुल है. गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर और केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक सहित राज्य के कई अन्य मंत्री भी चार लेन वाली इस समारोह में मौजूद थे. यह पुल 2.5 लाख टन का है और यह 570 बोइंग विमान के बराबर है.

This bridge will be beneficial for the people of Goa and also for the tourists coming to Goa as it will ease traffic congestion. This bridge will also be an attraction for the tourists.#PragatiKaHighwaypic.twitter.com/qBPk5vP3Wu