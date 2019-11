गोवा के DGP का दिल का दौरा पड़ने से निधन, दिल्ली के आधिकारिक दौरे पर थे नंदा

गोवा के डीजीपी प्रणब नंदा का दिल का दौरा पड़ने से शनिवार तड़के निधन हो गया. वह गोवा पुलिस में डॉयरेक्ट जनरल ऑफ पुलिस (DGP) के पद पर थे. नंदा के निधन की पुष्टि इंस्पेक्ट जनरल ऑफ पुलिस जसपाल सिंह ने की. 1988 बैच के IPS अधिकारी अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अन्य केंद्रशासित प्रदेश काडर के अधिकारी थे.सिंह ने बताया कि उनके निधन की सूचना मिलने से हम भी दुखी हैं.

Goa Director General of Police(DGP) Pranab Nanda passes away in Delhi after suffering a cardiac arrest. pic.twitter.com/WXMwDet8mi