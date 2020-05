OCI कार्ड होल्डर्स के लिए वीजा और यात्रा नियमों में दी गई ढील, केवल इन्हें मिलेगी छूट

ओसीआई कार्डधारक जिनके विदेश में जन्मे छोटे बच्चों को आने की मंजूरी दी जाएगी. इसके अलावा ऐसे कार्ड होल्डर जिनके परिवार में कोई आपातस्थिति हो जाए, जैसे किसी की मृत्यु हुई होने पर अनुमति दी जाएगी. ऐसे दंपती को अनुमति मिलेगी जिनमें से किसी एक के पास ओसीआई कार्ड हो और दोनों का भारत में स्थायी पता हो. वहीं ऐसे छात्रों को भी भारत आने की अनुमति मिलेगी जिनके पास ओसीआई कार्ड हो, लेकिन उनके माता-पिता भारत में हों.

Relaxating Visa & Travel restrictions imposed in wake of #COVID19, certain categories of #OCI cardholders stranded abroad have been permitted to come to India.#coronavirus#strandedindians#IndiaFightsCoronaviruspic.twitter.com/3Ws7KzsekX