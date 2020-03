बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार भी करेगी 2010 के प्रारूप के अनुसार NPR तैयार करने के लिए प्रस्ताव पारित

आंध्र प्रदेश सरकार राज्य विधानसभा के बजट सत्र में एक प्रस्ताव पारित करेगी जिसमें केन्द्र से 2010 के प्रारूप में ही राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) तैयार करने का अनुरोध किया जाएगा. मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने मंगलवार को ट्वीट कर वाईएसआर कांग्रेस का एनपीआर पर रुख स्पष्ट किया. मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, ‘NPR में प्रस्तावित कुछ सवाल अल्पसंख्यकों के दिमाग में संदेह उत्पन्न कर रहे हैं. हमारी पार्टी के भीतर पूर्ण विचार-विमर्श करने के बाद हमने केन्द्र सरकार से 2010 की शर्तां को ही रखने का अनुरोध करने का निर्णय किया है.' जगन मोहन रेड्डी ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘इस संबंध में हम आगामी विधानसभा सत्र में एक प्रस्ताव भी लाएंगे.'

इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कहा था कि जहां तक एनपीआर ( नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर) की बात है वह 2010 प्रारूप के आधार पर ही बनाया जाएगा. इस संबंध में बिहार विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया है. बता दें, नीतीश कुमार गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. नीतीश कुमार ने दावा किया कि वे इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी.

Some of the questions proposed in the NPR are causing insecurities in the minds of minorities of my state. After elaborate consultations within our party, we have decided to request the Central Government to revert the conditions to those prevailing in 2010. (1/2)