एयर इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, जारी किए दस्तावेज

केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के 100 फीसदी शेयर बेचने का फैसला किया है. इसको लेकर प्राथमिक जानकारी भी साझा कर दी गई है. सरकार की ओर से जारी दस्तावेज के मुताबिक 'रणनीतिक विनिवेश' के तहत एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस के भी 100 फीसदी और AISATS के 50 फीसदी शेयर बेचेगी. इसके अलावा प्रबंधन नियंत्रण का अधिकार भी सफल बोली लगाने वाले के हाथ चला जाएगा. सरकार ने इस विनिवेश में बोली प्रक्रिया का इस्तेमाल करेगी और इसमें शामिल होने के लिए 17 मार्च का समय तक का समय रखा गया है.

Government of India (GOI) has given ‘in-principle' approval for Strategic disinvestment of Air India (AI) by way of the transfer of management control&sale of 100% equity share capital of AI held by GOI which will include AI's shareholding interest of 100% in AIXL &50% in AISATS. pic.twitter.com/246VZf6tVb