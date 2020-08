'खाली कुर्सी बहुत कुछ बयां करती है', राज्यपाल धनखड़ का सीएम ममता पर हमला

कोलकाता के रेड रोड पर शनिवार सुबह 25 मिनट के संक्षिप्त समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुबह 10:40 बजे राज्यपाल धनखड़ से मुलाकात की. यह एक अनिर्धारित मुलाकात थी, जो लगभग 90 मिनट तक चली और सूत्रों के अनुसार यह"बेहद सौहार्दपूर्ण"रही.

राजभवन में शाम को एट होम टी पार्टी के कुछ घंटे बाद राज्यपाल ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, 'राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री और अधिकारियों की अनुपस्थिति ने मुझे चौंका दिया है. हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान बढ़ाने की जरूरत है, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया. मेरे पास शब्द नहीं हैं.'

Absence of CM and officials @MamataOfficial on occasion of Independence Day celebration at Raj Bhawan has like many startled and stunned me. We need to rise to occasion as respect to freedom fighters who gave their all to secure for us freedom and democracy. Iam at loss of words. pic.twitter.com/fAUByqxTp7