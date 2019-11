पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का दावा, ममता बनर्जी ने उनसे कहा -'तू चीज बड़ी है मस्त मस्त'

पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल सरकार और राज्यपाल के बीच तल्खी दिखने के बाद, जगदीप धनखड़ ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके लिए कथित रूप से कहा ‘‘तू चीज बड़ी है मस्त मस्त.'' राज्यपाल धनखड़ ने एक ट्वीट में एक बांग्ला अखबार की खबर को साझा किया है. इस खबर में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के बारे में बात करते हुए बिना उनका नाम लिए हुए कहा ‘‘तू चीज बड़ी है मस्त मस्त.'' बता दें यह 1994 में आयी मशहूर फिल्म ‘मोहरा' का एक गाना है.

राज्यपाल ने ट्वीट किया, ‘‘अखबार में 27 नवंबर को खबर छपी. इसमें विधानसभा में संविधान दिवस का उल्लेख किया गया. सम्मानीय मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के लिए कहा ‘तू चीज बड़ी है मस्त मस्त.' मैंने इसका जवाब देना सही नहीं समझा क्योंकि मैं उनके पद का सम्मान करता हूं.''

Sungbad Pratidin daily on 27/11 carried this story (narrated to me by several others) as regards the Constitution Day at Assembly. Hon'ble CM for Governor said “तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त”. I refrain from any response given the personal regard for her and the office she holds. pic.twitter.com/KoyAolgur2