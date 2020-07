लद्दाख में पीएम मोदी के कड़े संदेश पर चीन ने दी प्रतिक्रिया, कहा - चीन को विस्तारवादी के रूप में देखना आधारहीन

चीन ने दी प्रतिक्रिया, कहा - चीन को विस्तारवादी के रूप में देखना आधारहीन. भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, 'चीन ने अपने 14 पड़ोसी देशों में से 12 के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से सीमा का निर्धारण किया है और भूमि सीमाओं को मैत्रीपूर्ण सहयोग के बंधन में बदल दिया है. चीन को "विस्तारवादी" के रूप में देखने, अतिरंजना और पड़ोसियों के साथ अपने विवादों को गढ़ने के लिए यह आधारहीन है.'

#China has demarcated boundary with 12 of its 14 neighboring countries through peaceful negotiations, turning land borders into bonds of friendly cooperation. It's groundless to view China as "expansionist", exaggerate & fabricate its disputes with neighbours.