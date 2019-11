वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान- विकास दर कम हुई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मंदी है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने राज्यसभा में कहा कि विकास दर (Growth Rate) में कमी आई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मंदी है. वित्त मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि 2009-2014 के अंत में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 6.4% थी, जबकि 2014-2019 के बीच यह 7.5% पर थी. उन्होंने कहा कि यदि आप अर्थव्यवस्था को समझदारी से देख रहे हैं, तो आप समझेंगे कि विकास दर में कमी आई है, लेकिन यह मंदी नहीं है और न होगी. बता दें कि वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था की दशा पर राज्यसभा में हो रही चर्चा में बोल रहीं थीं.



Finance Minister Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha: If you are looking at the economy with a discerning view, you see that growth may have come down but it is not a recession yet, it will not be a recession ever. https://t.co/i8kFOeVzet