ड्रैगन फ्रूट नहीं, अब 'कमलम' कहिए, गुजरात सरकार ने बदल दिया फल का नाम

गुजरात के सीएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये भी साफ किया कि नाम बदलने के पीछे कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है. न ही कमलम शब्द से किसी को चिंता होनी चाहिए. ये फल कमल के जैसा दिखता है. हम ड्रैगन फ्रूट के पेटेंट को कमलम कहे जाने के लिए आवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि इस राज्‍य में इस फल को कमलम कहकर ही पुकारा जाएगा.

State government has decided rename Dragon Fruit. As the outer shape of the fruit resembles a lotus, hence Dragon Fruit shall be renamed as 'Kamalam': Gujarat CM Vijay Rupani (19.1) pic.twitter.com/tkWfCuUTN4