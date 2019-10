पटेल को श्रद्धांजलि नहीं देने पर गुजरात सीएम विजय रूपाणी ने की सोनिया और राहुल गांधी की निंदा

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि नहीं देने के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की निंदा की. रूपाणी ने दोनों शीर्ष कांग्रेसी नेताओं की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि देने का ‘सामान्य शिष्टाचार' भी नहीं दिखाया. भाजपा नेता ने कहा कि लौह पुरुष का इस तरह से ‘निरादर' विश्वास से परे है. हालांकि रूपाणी ने यह भी कहा कि वह सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऐसा करने से आश्चर्यचकित भी नहीं हैं.

When entire nation is bowing to the great Sardar Patel on his Jayanti, sad but not surprising to see Congress President Sonia Gandhi & Mr. Rahul Gandhi not having even basic courtesy of paying tributes to the great stalwart! Such contempt for a national icon is beyond belief!