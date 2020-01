गुजरात: सूरत के रघुवीर मार्केट में लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां

गुजरात के सूरत शहर के एक बाजार में आज सुबह भीषण आग लग गई. आग इतने भयानक तरीके से लगी है कि उस पर काबू पाने के लिए चालीस दमकल गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया है. आग शहर की रघुवीर मार्केट में लगी है. मार्केट में स्थित एक इमारत आग की लपटों में घिरी दिख रही है और दमकल गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है. हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि आग कैसे लगी और उसने कैसे इतना भयंकर रूप धारण किया? इसके साथ ही आग से अभी तक किसी के हताहत होने की भी कोई खबर नहीं है.

बता दें, इससे पहले सूरत के ही सरथाना इलाके में स्थित तक्षशिला कॉम्प्लेक्स (Takshila) की दूसरी मंजिल पर लगी भीषण आग लग गई थी. इसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी. जिस फ्लोर पर आग लगी थी वहां कोचिंग सेंटर चल रहा था. आग से बचने के लिए कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने ऊपर से छलांग लगा दी थी, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

Gujarat: Fire breaks out in Raghuveer Market in Surat. 40 fire tenders at the spot pic.twitter.com/k0FQRpyFTM