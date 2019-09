ट्रैफिक चालान से बचने के लिए गुजरात के इस शख्स ने ढूंढा ऐसा तरीका, जानकर दंग रह जाएंगे आप...

मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम (Motor vehicle Act) पास होने के बाद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है. ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) तोड़ने वालों पर नए अधिनियम के मुताबिक जुर्माना लगाया जा रहा है. जितना बड़ा अपराध जुर्माना भी उतना ही तगड़ा. गुजरात के बडोदरा के एक शख्स ने ट्रैफिक चालान (Traffic challan) से बचने का अनोखा तरीका निकाला. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, 'शख्स ने अपने हेलमेट पर ही ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंश और अन्य कागजात को चिपका लिया. शख्स ने इसकी वजह भी बताई.

Gujarat: R Shah, a resident of Vadodara has pasted his driving license, RC, insurance & other documents on his helmet. Says, "Helmet is the first thing I put on before riding a bike, that's why I pasted all documents on it so I don't face any fines as per new traffic regulations" pic.twitter.com/OezdsV1ONT