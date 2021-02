गुजरात में छह नगर निगमों के चुनाव के लिए मतदान जारी, अमित शाह भी वोट डालने पहुंचे

Read Also: गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू को 28 फरवरी तक बढ़ाया गया

Voting underway in Rajkot (pics 1& 2) and Surat (pics 3 & 4) for Gujarat local body polls pic.twitter.com/GU7h0p0gNm

स्थानीय सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी सुबह मतदान करने के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचे. शुरुआती घंटों में वोट डालने वालों में भाजपा सांसद किरीट सोलंकी और पार्टी विधायक राकेश शाह शामिल थे. सोलंकी ने अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ अहमदाबाद के रानीप इलाके में एक बूथ पर मतदान किया, जबकि शाह ने शहर के एलिसब्रिज इलाके में एक बूथ पर अपना वोट डाला. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के नारनपुरा इलाके में एक बूथ पर परिवार के साथ अपना वोट डालने पहुंचे.

Gujarat local body polls: Union Home Minister Amit Shah along with his family members casts his vote at Naranpura Sub Zonal Office in Ahmedabad pic.twitter.com/YlgnCji7Lf