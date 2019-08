VIDEO: बाढ़ के बीच कंधे पर बैठाकर पुलिस ने बचाई 2 बच्चियों की जान, लोगों ने हनुमान से की तुलना

खास बातें पुलिस जवान का नाम पृथ्वीराज सिंह जडेजा है कंधे पर बैठाकर बच्चियों को बचाया सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ

देश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश से मची तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं. इस बीच एक ऐसा भी वीडियो सामने आया है, जो दिखाता है कि इन मुश्किल हालातों में भी कुछ लोग हैं, जो मदद के लिए किसी फरिश्ते की तरह तैयार रहते हैं. गुजरात पुलिस के सिपाही का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो बाढ़ में फंसी दो बच्चियों को अपने कंधे पर बैठाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है. ये वीडियो अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर मोरबी इलाके का है, जहां इन दिनों बाढ़ से हालात खराब हैं. यहां बचाव कार्य के दौरान दो बच्चियों को सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए कांस्टेबल पृथ्वीराज सिंह जडेजा ने उन्हें कंधे पर बैठाया और पानी के तेज बहाव के बीच करीब 1.5 किलोमीटर तक का सफर तय किया.

कंधे पर बच्चियों को बैठाए हुए कांस्टेबल की तुलना कुछ लोग हनुमान जी से कर रहे हैं. हनुमान भी इसी तरह भगवान श्रीराम और लक्ष्मण अपने कंधे पर बैठाकर उन्हें सुग्रीव से मिलाने के लिए ऋष्यमूक पर्वत ले गए थे.

देशभर के कई राज्यों में बाढ़ से मचा हाहाकार: केरल से लेकर महाराष्ट्र तक, हर तरफ पानी - दर्जनों की मौत

वीडियो सामने आने के बाद कांस्टेबल पृथ्वीराज सिंह जडेजा की हर कोई तारीफ कर रहा है. इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने इस पुलिसकर्मी की बहादुरी की प्रशंसा की. उन्होंने लिखा, ''पुलिस कांस्टेबल पृथ्वीराजसिंह जडेजा कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सरकारी अधिकारी के समर्पण के कई उदाहरणों में से एक हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं.''

A man in uniform on duty...!!



Police constable Shri Pruthvirajsinh Jadeja is one of the many examples of Hard work , Determination and Dedication of Government official, executing duties in the adverse situation.



Do appreciate their commitment... pic.twitter.com/ksGIe0xDFk — Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) August 10, 2019

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भी कांस्टेबल जडेजा के "अनुकरणीय समर्पण और साहस" की सराहना करते हुए लिखा, "गुजरात के कल्याणपुर गांव में कांस्टेबल पृथ्वीराज सिंह जडेजा का एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाला वीडियो. बाढ़ के पानी में डेढ़ किलोमीटर पैदल चलकर 2 बच्चों को बचा रहे हैं. उनके अनुकरणीय समर्पण और साहस को सलाम."

What a wonderful and touching video of Constable Pruthviraj Sinh Jadeja in Kalyanpur village of Gujarat rescuing 2 children by walking one and a half kms in flood water. Hats off to his exemplary dedication and courage #GujaratFloodspic.twitter.com/Ia9cgcYIIP — VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 11, 2019

दूरदर्शन और प्रसार भारती की महानिदेशक आईएएस सुप्रिया साहू ने ट्वीट कर कहा, "वास्तव में प्रेरणादायक. हम गुजरात पुलिस के सिपाही, पृथ्वीराज जडेजा के असाधारण काम को सलाम करते हैं, जिन्होंने मोरबी जिले के कल्याणपुर गांव में दो बच्चों को कंधे पर बैठाकर बाढ़ के पानी के बीच 1.5 किलोमीटर चलकर बचाया."

Truly inspirational. We salute the extraordinary deed of Pruthviraj Jadeja, a Gujarat police constable who carried two children on his shoulders for over 1.5 km in flood waters in Kalyanpar village of Morbi district, to safety. #Gujaratpic.twitter.com/unZe93fyo7 — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) August 11, 2019

बता दें पिछले गुजरात के कई इलाकों में 24 घंटों से लगातार हो रही बारिश से कम से कम 11 लोगों की जान जा चुकी है. पिछले हफ्ते वड़ोदरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर भारी बारिश के कारण बचाव कार्य रोक दिया गया था. लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए फिलहाल बचाव अभियान जारी है. अब तक लगभग 6,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है.

वीडियो: गुजरात: भारी बारिश से पानी-पानी वडोदरा