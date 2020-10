बचे हुए कपड़े इकट्ठा कर मास्क बनाता है यह शख्स, 4 महीने में मुफ्त बांटे 6 हजार मास्क

कोरोनाकाल में लोग रोज़ीरोटी के लिए मोहताज हो गए हैं. लॉकडाउन के दौरान बहुत से लोगों का कामकाज ठप हो गया. बहुत से लोगों की नौकरी चली गी, तो काफी लोग बेरोजगार होकर घर बैठ गए हैं. ऐसे में लोगों को परिवार का खर्चा चलाने और छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में गुजरात का एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर लोगों की मदद करने का एक नया तरीका निकाला है. जबसे कोरोनावायरस महामारी फैली है, तबसे सभी के लिए मास्क लगाना जरूरी हो गया. लेकिन, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, जो पैसों की तंगी की वजह से मास्क भी नहीं खरीद सकते. ऐसे में गुजरात के हनुमान नाम के एक शख्स ने लोगों को मुफ्त में मास्क बांटने का काम शुरु कर दिया है.

In the last four months, I along with my wife have stitched and distributed around 6,000 face masks in the city: Hanuman, who claims to distribute face masks among the poor for free (07.10) https://t.co/ei4XsZebFf