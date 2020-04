98 साल की उम्र में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे रही हैं गुरदेव कौर, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा धन्यवाद

यदि इंसान में दूसरों का भला करने की दृढ़इच्छा हो तो वह हर उम्र और हर परिस्थिति में ऐसा कर सकता है. इसी बात को चरितार्थ किया है पंजाब के मोगा में रहने वाली 98 वर्षीय गुरदेव कौर धालीवाल ने, जो हर रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा करती हैं और फिर अपने बूढ़े हो चुके शरीर और कमजोर हो चुकी आंखों की परवाह किए बिना घंटों बैठकर उन लोगों के लिए मास्क बनाने का काम करती हैं, जो इन्हें खरीद नहीं सकते.गुरदेव कौर की बहू अमरजीत कौर ने बताया कि उनकी सास को ठीक से दिखाई नहीं देता लेकिन इसके बावजूद उनकी ऊर्जा और जोश में कोई कमी नहीं आई है.गुरदेव कौर के योगदान की खबर जब राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को मिली तो उन्होने ट्वीट कर उन्हें धन्यवाद कहा.

The strongest Corona Warrior of Punjab is 98-year-old Gurdev Kaur from Moga who with her family is stitching masks for Punjab. Such selfless dedication of Punjabis is proof of how strong we are & that we will overcome any challenge which comes our way. Thank you @BBCPunjabipic.twitter.com/poNOZ3fuQe