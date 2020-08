गुरुग्राम का भारी बारिश से बुरा हाल : सड़क पर बोट लेकर निकले लोग, अंडरपास जलमग्न

सबसे आश्चर्यजनक दृश्य डीएलएफ साइबर सिटी के पास की सड़क पर देखने को मिला. इस इलाके में विभिन्न कंपनियों के दफ्तर हैं. पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसा ही कुछ नजारा सोहना रोड पर दिखाई पड़ा, जहां कुछ लोग जलभराव की वजह से मोटर वाली बोट का सहारा लेकर सड़क पर गुजर रहे हैं. गुरुग्राम में कई अंडरपास पूरी तरह से डूब चुके हैं.

