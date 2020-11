गुरु पूर्णिमा पर PM मोदी ने दी देश को शुभकामनाएं, ट्वीट कर बोले- 'कामना है कि गुरु नानक देव..'

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश परब पर उनके चरणों में नमन करता हूं और कामना करता हूं कि उनके विचार समाज की सेवा करने में और इसे एक बेहतर दुनिया बनाने में हमें प्रेरित करते रहें.'

I bow to Sri Guru Nanak Dev Ji on his Parkash Purab. May his thoughts keep motivating us to serve society and ensure a better planet.

सिखों के पहले गुरु का जन्म ननकाना साहिब में 1469 में हुआ था. ननकाना साहिब अब पाकिस्तान में है.

इसके पहले पीएम ने रविवार को अपने मन की बात में भी प्रकाश परब का जिक्र किया था. उन्होंने 2001 के कच्छ के भूकंप के बाद एक गुरुद्वारा बनाए जाने की कोशिशों की कहानी सुनाई. वहीं, दुनिया भर में कोरोनावायरस महामारी के बीच लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे सिखों की सराहना की.

During #MannKiBaat today, we paid tributes to Sri Guru Nanak Dev Ji.



I recalled efforts to rebuild a Gurudwara in Kutch which was damaged after the 2001 quake.



Also recalled the exemplary efforts of Sikhs globally in helping people during the pandemic. pic.twitter.com/spP6OJlgv4