PM मोदी द्वारा नाम लेने से गदगद गुरुग्राम निवासी, 'मन की बात' में 'जलपक्षी' का किया था उल्लेख

यह ऐसा पक्षी होता है जिसके घोसले पेड़ों पर नहीं बल्कि पानी में होता है. मयूर शाह, जो पक्षी प्रेमी हैं और पक्षियों पर नजर रखते हैं, ने असम के निवासियों और विशेष रूप से काजीरंगा के लोगों की सराहना करने की इच्छा के साथ प्रधान मंत्री मोदी को लिखा था.

CORRECTION: I'd requested PM to use his platform& congratulate people of Assam for water conservation efforts in Kaziranga that has led to growth in waterfowls* there,it's helping lot of migratory birds. I was speechless when PM highlighted it in Mann ki Baat:Mayur Shah, Gurugram pic.twitter.com/AJozefq4Wy