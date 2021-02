कुमारस्वामी ने 'हिटलर के नाजियों' से की RSS की तुलना, संघ ने किया पलटवार

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी (H D Kumaraswamy) ने सोमवार को RSS पर आरोप लगाया कि वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की लिए चंदा (Donation for Ram Mandir) देने वाले लोगों के घर पर निशान लगा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह वैसा ही है जैसा नाजियों ने जर्मनी में किया था. RSS ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि इनका जवाब देना भी उचित नहीं है. सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए JD (S) के नेता ने दावा किया कि जिस समय जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी उसी समय भारत में RSS का जन्म हुआ था. कुमारस्वामी (H D Kumaraswamy) ने ट्वीट किया, ‘‘लगता है कि राम मंदिर का निर्माण करने के लिए चंदा जुटाने वाले लोग धन देने वाले और नहीं देने वाले लोगों के घरों पर अलग-अलग निशान लगा रहे हैं.''उन्होंने कहा, ‘‘यह उसी तरह है जैसा जर्मनी में नाजियों ने हिटलर के समय में किया था जब लाखों लोगों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी थी.''उन्होंने पूछा कि ऐसी बातों से देश कहां जाएगा.

It appears that those collecting donations for the construction of Ram Mandir have been separately marking the houses of those who paid money and those who did not. This is similar to what Nazis did in Germany during the regime of Hitler when lakhs of people lost their lives..