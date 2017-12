Happy New Year 2018 : दुनिया भर में लोगों ने जश्न मनाकर किया नए साल का स्वागत

Visuals of people celebrating #newyear2018 at Kolkata’s Park Street pic.twitter.com/K1brVTPoP5 — ANI (@ANI) December 31, 2017

#WATCH Fireworks light up North Korea's Pyongyang welcoming New Year 2018. (Source:Reuters) pic.twitter.com/sWFxSqq0eo — ANI (@ANI) December 31, 2017

Mumbai's Chhatrapati Shivaji Terminus and Brihanmumbai Municipal Corporation building lit up on new year's eve. pic.twitter.com/0M6TZPd94A — ANI (@ANI) December 31, 2017

#WATCH Fireworks light Australia's Sydney Habour to welcome New Year 2018 pic.twitter.com/xb0JUZqEP0 — ANI (@ANI) December 31, 2017

नए साल का आगाज हो चुका है. दुनिया भर में जोशो-खरोश और नई उम्मीदों से लबरेज लोग मौज, मस्ती और नाच गाकर नए साल का स्वागत कर रहे हैं. नए साल के स्वागत की तस्वीरें धीरे धीरे दुनिया भर से आ रही हैं. हमेशा की तरह सबसे पहली तस्वीरें न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से आईं, जहां स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी की गई. हजारों लोगों ने इस आतिशबाजी का आनंद लिया. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस की चिर परिचित तस्वीरें आतिशबाजी के रूप में दिखाई दीं. आतिशबाजी के बीच नए साल के स्वागत का ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है. भारत में भी नए साल के स्वागत का जश्न चल रहा है. मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को नए साल के लिए रोशनी से सजाया गया है. राजधानी दिल्ली में भी लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं. हर तरफ सुरक्षा के भी काफी चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं. बेंगलुरु में भी नए साल का जश्न पूरे जोरशोर से मनाया जा रहा है.यह भी पढ़ें : न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी, हजारों की भीड़ जुटी पिछले साल की घटनाओं से सबक लेते हुए पुलिस ने यहां कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं. बेंगलुरु में भी नए साल का जश्न शुरू हो गया है. पिछले साल की घटनाओं से सबक लेते हुए पुलिस ने कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं. नए साल के स्वागत के मौके पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे उत्तराखंड के सीमांत इलाके मातली, जहां उन्होंने आईटीबीपी के जवानों और उनके परिवारों को नए साल की मुबारकबाद दी. गृह मंत्री ने जवानों का हौसला बढ़ाया और फैमिली क्वार्टर्स में उनके परिवार के लोगों से भी मिले.नए साल के पहले दिन गृह मंत्री चीन से लगी सीमा पर अग्रिम चौकियों पर जवानों से मुलाकात करेंगे.