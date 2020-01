प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा- साल 2020 आपके लिए शानदार रहे

Happy New Year 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने नए वर्ष के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं संदेश दिया. पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट के जरिए बधाई दी. उन्होंने लिखा, ''2020 आपके लिए अद्भुत रहे. यह वर्ष आनंद और समृद्धि से भरा हो. सभी स्वस्थ्य रहें और सभी की आकांक्षाएं पूरी हो. आप सभी को साल 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं.''

Have a wonderful 2020!



May this year be filled with joy and prosperity. May everyone be healthy and may everyone's aspirations be fulfilled.



आप सभी को साल 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं।