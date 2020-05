हरदीप सिंह पुरी ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू होने पर जताई खुशी, कहा- एक बार फिर भारतीयों ने भरी उड़ान

पुरी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'भारतीय आसमान में फिर से उड़ान भर रहे हैं. #flightradar24 से लिए गए इस खूबसूरत कैप्चर में दिख रहा है कि घरेलू उड़ाने शुरू होने के बाद हमारा आसमान फिर से कितना व्यस्त दिख रहा है.'

Indians soar in the skies again!



A beautiful live capture from #flightradar24 shows how our skies look busy again as domestic civil aviation recommences in India from today.@MoCA_GoI@AAI_Official@DGCAIndia@flyspicejet@airindiain@IndiGo6E@airvistara@goairlinesindiapic.twitter.com/LytA1H8xcH