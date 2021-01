"घड़ियाली आंसू बहा रहे": हरसिमरत कौर बादल ने कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी पर साधा निशाना

पूर्व सीएम कमलनाथ ने कृषि कानूनों के खिलाफ निकाली ट्रैक्टर रैली, BJP पर साधा निशाना

हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा. एक ट्वीट में उन्‍होंने कहा, 'राहुल गांधी तब कहां थे जब किसान पंजाब में धरना दे रहे थे? वे तब कहां थे जब बिल संसद में पास हुए? कांग्रेस के 40 सांसद राज्‍यसभा की कार्यवाही से गैरमौजूद रहे. उनके पंजाब के सीएम, इस मामले में केंद्र की बीजेपी सरकार से हाथ मिलाए हुए हैं. क्‍या राहुल सोचते हैं कि उनके संवेदना जताने वाले शब्‍द उनके 'अपराध को धो' सकते हैं? '

Before doing PC & crying croc tears at why Pbis being called Khalistanis, you @RahulGandhi should tell why ur grandmother used same words for Pbis, why your father got them slaughtered & why you labelled them as drug addicts? Once u come up with ans then only talk abt Pb farmers.